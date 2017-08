Thüringen will in den kommenden beiden Jahren mehr Geld ausgeben. Das sieht der Doppelhaushalt vor, den Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Donnerstag dem Landtag vorlegte. Danach sollen im nächsten Jahr 10,52 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das sind 400 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Für 2019 sind Ausgaben von 10,45 Milliarden Euro vorgesehen. Die steigenden Ausgaben und die Tilgung von Schulden sollen durch angesparte Rücklagen und steigende Steuereinnahmen finanziert werden.