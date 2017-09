Thüringen richtet einen Entschädigungsfonds für die Familien der Opfer des NSU-Terrors ein. Bei der Abstimmung im Landtag am Freitag setzte sich die Mehrheit des rot-rot-grünen Regierungslagers durch. CDU und AfD votierten gegen den Fonds. Außerdem wird es eine Erinnerungsstätte für die Opfer geben. Linke, SPD und Grüne hatten beide Anträge ins Parlament eingebracht.

Bei der Debatte über einen Entschädigungsfonds für die NSU-Opfer ging es teils hitzig und emotional zu. Die oppositionelle AfD-Fraktion warf Rot-Rot-Grün vor, das Gedenken an die Mordopfer ideologisch zu instrumentalisieren. Dies wurde aus den Reihen der Regierungsfraktion empört zurückgewiesen und als infam und bösartig bezeichnet. Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, keinesfalls wolle sich der Freistaat mit einem solchen Fonds von Verantwortung freikaufen. Es gehe nicht um die Übernahme von politischer Schuld oder Verantwortung, sondern um moralische Verantwortung. Neben der AfD sprach sich auch die CDU gegen den Antrag aus, allerdings aus einem anderen Grund. Die Christdemokraten erklärten, erst sollten Gerichte klären, ob Thüringer Aufklärungs- und Sicherheitsbehörden eine Mitschuld gehabt hätten an der Mordserie und den anderen NSU-Verbrechen. Außerdem sprach sich die CDU-Fraktion gegen eine Erinnerungsstätte für die Opfer aus. Es dürfe keine Pilgerstätte für Neonazis geschaffen werden, hieß es.

Der Thüringer Landtag am Freitag. Bildrechte: dpa

Linke, SPD und Grüne begründeten den Fonds in ihrem Antrag damit, dass laut Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss die Sicherheitsbehörden bei der Fahndung nach dem NSU-Trio versagt hätten. Die Zusammenarbeit zwischen dem damaligen Landesamt für Verfassungsschutz und Landeskriminalamt sei von Rivalität und gegenseitigem Misstrauen geprägt gewesen, wodurch eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit verhindert worden sei. Der NSU sei durch dieses Fehlverhalten nicht frühzeitig gestoppt worden, sondern habe über einen langen Zeitraum hinweg seine Taten begehen können. Wo die geplante Stätte der Erinnerung für die NSU-Opfer errichtet wird, stehe noch nicht fest. Mehrere Orte kämen in Frage, so die drei Fraktionen - unter anderem Jena "als Herkunftsort des NSU-Kerntrios und Ort der Radikalisierung".