Ramelow und Carius reagierten damit indirekt auf Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke. Der hatte bei seiner Rede in Dresden eine erinnerungspolitische Wende gefordert. Das Gedenken an die NS-Opfer am 27. Januar bezeichnete er als "dämliche Bewältigungspolitik". Die Aussagen empörten auch die Verantwortlichen der Gedenkstätte Buchenwald: Sie luden Höcke für eine Veranstaltung am Nachmittag aus. Dort werden Vertreter des Thüringer Landtages in der Gedenkstätte ab 14 Uhr Kränze für die NS-Opfer niederlegen. Höcke kündigte an, er wolle dennoch an der Veranstaltung teilnehmen. Von der Gedenkstätte hieß es daraufhin, man habe Mittel, Höcke den Zutritt zu verwehren.