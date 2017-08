Jüngstes Beispiel: Den SPD-Mann Oskar Helmerich soll ein unmoralisches Angebot ereilt haben. Ein Abgeordneter der CDU habe ihm Avancen gemacht, schreibt die Tageszeitung "Freies Wort" am Montag. Keine privaten; vielmehr sei es darum gegangen, den Sozialdemokraten in die Reihen der Union zu locken, so das Blatt.

Helmerich-Wechsel würde Rot-Rot-Grün die Mehrheit kosten

Sollte der Umworbene tatsächlich mit dem Gedanken gespielt haben, die Seiten zu wechseln, er hätte mit einem Übertritt wohl auch das letzte Fünkchen politischer Glaubwürdigkeit verspielt. Erst im April vergangenen Jahres war Helmerich in die SPD-Fraktion aufgenommen worden. In den Landtag gekommen war er zwei Jahre zuvor noch über die Landesliste der AfD. Und - ganz abgesehen von der politischen Glaubwürdigkeit - er hätte ein politisches Beben im Freistaat ausgelöst. Die rot-rot-grüne Mehrheit beträgt nach dem Wechsel von Marion Rosin von der SPD zur CDU im April dieses Jahres nur eine einzige Stimme. Am Beispiel Niedersachsen lässt sich derzeit miterleben, was Paradigmenwechsel im Kopf eines oder einer einzigen Abgeordneten auszulösen in der Lage sind.

Helmerich verneint Wechselangebot in CDU, aber ...

Glaubt man Oskar Helmerich, dann hat es einen direkten Abwerbeversuch nicht gegeben. Ein CDU-Abgeordneter habe ihn zwar angesprochen, aber mit ganz anderen Ambitionen, sagte Helmerich MDR THÜRINGEN. Der Parlamentarier, dessen Namen er nicht nannte, wollte offenbar eine neue Fraktion bilden. Dafür sind mindestens fünf Abgeordnete nötig. Vielleicht, so sei dem Unbekannten unterstellt, schien es für ihn denkbar, die drei fraktionslosen Abgeordneten Jürgen Reinholz (ehemals CDU), Siegfried Gentele und Jens Krumpe (beide früher AfD) zu gewinnen. Und vielleicht - auch das eine Unterstellung - sah er in dem früheren AfD- und nun SPD-Mann Helmerich das Potenzial für eine neue Runde im Wechselspiel. Den Initiator dazugerechnet, das Quintett wäre komplett gewesen.



Wäre. Denn schon bei Helmerich stieß der (unzufriedene?) Unionist auf Beton. "Das war für mich außerhalb jeglicher Diskussion", versichert Helmerich. "Da wo ich bin, da bleibe ich. Das ist schon in Ordnung so." Damit verzichtete er möglicherweise auf einen Fraktionsvorsitz. Der noch nicht vorhandene Posten sei ihm bei den zwei Gesprächen, die es gegeben habe, in Aussicht gestellt worden. Das alles sei aber schon Wochen her, wundert sich Helmerich über den Zeitungsbericht.

Nicht der erste Versuch einer neuen Koalition

Die fraktionslosen Abgeordneten Jürgen Reinholz, Siegfried Gentele und Jens Krumpe versicherten MDR THÜRINGEN, sie seien nicht aus den Reihen der Union in dieser Angelegenheit angesprochen oder gar geworben worden. Die Idee, eine neue Fraktion zu gründen und dafür in anderen Fraktionen zu wildern, ist ihnen jedoch alles andere als fremd. Siegfried Gentele wagte vor Monaten bereits einen ähnlichen Vorstoß. "Als Fraktionsloser ist man Abgeordneter zweiter Wahl", sagte er MDR THÜRINGEN. Eine Zusage habe er damals von niemandem erhalten. "Ich gehe davon aus, dass jetzt auch keine mehr kommt." Jens Krumpe und Jürgen Reinholz bestätigen die Gespräche, betonen aber beide, nicht für eine neue Fraktion zur Verfügung zu stehen. Und - um Oskar Helmerich ging es in diesen Verhandlungen nie.