Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat den Beschäftigten des insolventen Solarherstellers Solarworld in Arnstadt Unterstützung zugesichert. In einer von der SPD beantragten Aktuellen Stunde im Landtag sagte der Sozialdemokrat: "Dieses Werk ist einzigartig und hat auch deswegen eine Zukunft verdient." Neben dem Werk in Freiberg sei es eines der modernsten in Europa. Man suche einen Investor, der das erkenne.