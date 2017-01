Die Parlamentarier hielten an ihren Plätzen Plakate in die Höhe, die jeweils einen Teilausschnitt des Berliner Holocaust-Denkmals zeigten. Für den Betrachter im Plenarsaal ergab sich so eine Gesamtansicht des Denkmals. Die Aktion fand am späten Mittwochnachmittag nach dem Sonderplenum zur inneren Sicherheit und fünf Minuten vor der regulären Sitzung des Landtages statt. Die AfD-Fraktion war dem Plenarsaal ferngeblieben. Höcke hatte mit seiner Rede vergangene Woche heftige Reaktionen aufgelöst. Vor Anhängern der "Jungen Alternative Dresden" sagte er unter anderem über das Berliner Holocaust-Mahnmal, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz ihrer Hauptstadt gepflanzt hätten. Die Äußerungen stießen besonders bei Holocaust-Überlebenden auf Entsetzen. Höcke selbst sprach von einer missverständlichen Deutung seiner Worte und sieht sich als Opfer innerparteilicher Machtkämpfe.

In der von der CDU beantragten Sondersitzung im Landtag zur inneren Sicherheit, hat Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) vor Aktionismus in der Sicherheitspolitik gewarnt. Er sagte, Thüringen sei nach wie vor ein sicheres Land. Konkrete Hinweise auf geplante terroristische Anschläge würde es nicht geben.

Werden in Thüringen getestet: Bodycams für Polizisten Bildrechte: dpa

Der CDU warf der SPD-Politiker vor, für die angespannte Personalsituation der Thüringer Polizei verantwortlich zu sein. In den vergangenen zehn Jahren der CDU-Landesregierung sei der Personalbestand bei der Polizei um fast 700 Stellen gesunken. In den Verhandlungen zum kommenden Doppelhaushalt werde er sich dafür einsetzen, das Geld für "deutlich mehr Polizeianwärter" bereit gestellt werde. Gleichzeitig erteilte Poppenhäger der CDU-Forderung nach einer weiteren Polizei-Ausbildungshundertschaft eine Absage. Die Ausbildungskapazitäten in der Polizeischule Meiningen seien ausreichend.



Ab Frühjahr 2017 soll der Einsatz von Bodycams bei der Thüringer Polizei getestet werden, erkärte Poppenhäger. Für den Pilotversuch zur Praxistauglichkeit der Körperkameras würden in den Landespolizeiinspektionen derzeit die Voraussetzungen geschaffen. Vorgesehen sei, die Kameras in einer Flächenregion und in einem Ballungsraum zu erproben. Die Polizeigewerkschaften und die CDU hatten die Zulassung von Bodycams gefordert.