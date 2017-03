Landtagsvizepräsident Uwe Höhn (SPD) erneuerte seine Kritik an der Verwaltungschefin des Landtags Birgit Eberbach-Born. Höhn sagte nach einer Sitzung des Ältestenrates. Die Landtagsdirektorin habe in einer Stellungnahme zu den Gebietsreformgesetzen willkürlich gestrichen. Damit habe sie die Position der Regierungskoalition geschwächt und die der CDU gestärkt. Mit ihren Kürzungen habe Eberbach-Born bei den Argumenten eine Vorauswahl getroffen, die Linke, SPD und Grüne auf das Schärfste kritisierten.

Laut Höhn hat die Landtagsverwaltung die Aufgabe, bei einer so genannten Organklage die Rechtsposition des Landtags und des Innenausschusses zu stärken. Er habe Landtagspräsident Christian Carius (CDU) daher aufgefordert, die Landtagsdirektorin in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

Nur der sichtbarere Teil der Landtagsarbeit spielt sich im Plenum ab - jetzt geht es um die Arbeit der Verwaltung. Bildrechte: dpa

Das Präsidium des Landtags beschloss, eine externe Kommission einzusetzen. Sie soll unter anderem prüfen, ob die Landtagsverwaltung eine Neutralitätspflicht hat. Die Kommission soll bis Ende Mai ein Ergebnis vorlegen. Innenausschuss-Vorsitzender Steffen Dittes (Linke) monierte, dass die Kommission mehr Akteneinsichtsrecht habe als Carius dem Ältestenrat aus Abgeordneten zugestanden habe.



In dem Streit geht es um eine Klage der CDU-Fraktion vor dem Verfassungsgerichtshof in Weimar. Darin beschwert sich die Union darüber, dass sie bei der Verabschiedung des Vorschaltgesetzes zur Gebietsreform benachteiligt worden sei. Das Vorschaltgesetz regelt unter anderem künftige Mindestgrößen von Kommunen.

Die rot-rot-grünen Vertreter im Innenausschuss des Landtags hatten daher die Landtagsverwaltung gebeten, eine Stellungnahme zu der CDU-Klage zu schreiben. Diese Stellungnahme wollten Linke, SPD und Grüne auch dafür verwenden, um ihre eigene Position in der Verhandlung vor dem Verfassungsgericht zu stärken.