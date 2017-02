Die rot-rot-grüne Landesregierung will zehn der 44 Thüringer Landtags-Wahlkreise neu zuschneiden und trifft damit auf Widerstand der CDU. In einem Papier der Regierung an den Landtagspräsidenten vom 11. Januar heißt es, sechs Thüringer Wahlkreise würden bis zur Wahl 2019 zu viele oder zu wenige Einwohner haben. Das Wahlgesetz begrenzt die zulässige Abweichung vom Durchschnitt auf 25 Prozent. Deswegen sollten einzelne Ortsteile oder Gemeinden neuen Wahlkreisen zugeordnet werden. Betroffen wären zehn Wahlkreise.

Nach Informationen der Thüringischen Landeszeitung geht die CDU davon aus, dass sie der Neuzuschnitt schwächen würde. In einem internen Papier der Christdemokraten heiße es, in Erfurt und Jena würde die CDU dadurch "enorm an struktureller Mehrheitsfähigkeit" verlieren. Bei der Wahl 2014 hatte die Partei die Linke in drei Erfurter Wahlkreisen die Direktmandate geholt, der vierte Erfurter Wahlkreis ging an die CDU. In Jena holte die Linke beide Direktmandate.