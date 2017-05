Demographischer Wandel Lauinger will Zuwanderung nach Thüringen vereinfachen

Thüringens Migrationsminister Dieter Lauinger will die Zuwanderung nach Thüringen vereinfachen. Der Grünen-Politiker sehe durch die aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung im Freistaat die Notwendigkeit eines Zuwanderungsgesetzes bestätigt, erklärte er. Wenn Thüringen nicht in die "demografische Falle" tappen wolle, müsse das Land attraktiver für Zuwanderer sein. Dafür würden unkomplizierte Regelungen zur Zuwanderung gebraucht, so Lauinger. Derzeit schreckten sie junge Menschen und Fachkräfte eher ab, als sie dazu zu motivieren nach Thüringen zu kommen.