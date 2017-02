Lehrer in Thüringen können wieder den Beamtenstatus erhalten. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Demnach können Lehrer mit Beginn des neuen Schuljahres im Spätsommer Beamte werden - wenn sie dies wollen. Laut Bildungsministerium sollen künftig nicht nur neu eingestellte Lehrer verbeamtet werden, sondern auch alle anderen Lehrer, die nicht älter als 47 Jahre sind. In Thüringen darf nur dann der Beamtenstatus verliehen werden, wenn der oder die Betroffene noch mindestens 20 Jahre im Staatsdienst bleiben kann.