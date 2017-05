Die Thüringer Verbraucherzentrale sieht in einer Marktliberalisierung bei Taxi-Tarifen sowohl Chancen als auch Risiken. Das sehen nicht alle so. Bildrechte: colourbox In Thüringen gibt es große Widerstände gegen eine Liberalisierung des Taxi- und Mietwagenverkehrs. Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Thüringer Landesverbandes des Verkehrsgewerbes, sagte MDR THÜRINGEN, sollte der Taxi-Markt dereguliert werden, dann werde es Taxis in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben. Betriebspflicht, Beförderungspflicht und Tarifpflicht dienten dem Schutz der Verbraucher.



Die ersten beiden Pflichten sicherten dem Fahrgast eine Beförderung mit einem Taxi zu und die Tarifpflicht sorge dafür, dass der Verbraucher nicht überfordert wird, so Kammer weiter.



Hintergrund ist ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsministerium. Darin wird gefordert, den Taximarkt umfassend zu liberalisieren. So sollten laut Gutachten Taxikonzessionen zwar weiterhin an Auflagen geknüpft werden, aber ohne ihre Zahl zu beschränken. Die Unterscheidung von Taxi und Mietwagen sollte aufgehoben werden, die Tarifbindung wegfallen.

Das sieht auch das Thüringer Verkehrsministerium in weiten Teilen kritisch. Wie das Ministerium MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, stößt der Vorschlag, Konzessionsbeschränkungen aufzuheben, auf rechtliche Bedenken. So sei dem Online-Fahrdienst Uber mehrfach von Gerichten die Vermittlung von Fahrgästen an Privatpersonen in Deutschland untersagt worden.

Strikte Trennung zwischen Taxis und Mietwagen nicht mehr zeitgemäß

Auch die Abschaffung fester Taxi-Tarife wird vom Verkehrsministerium abgelehnt. Die Tarifpflicht ermögliche einerseits eine Preistransparenz für die Fahrgäste und andererseits eine wirtschaftliche Kalkulationsgrundlage für die Taxiunternehmen. Zudem gebe es beim Geschäftsmodell von Uber neben verkehrsrechtlichen Vorbehalten und Sicherheitsbedenken auch steuer- und versicherungsrechtliche Risiken für die Fahrer. Die bisherige strikte Unterscheidung zwischen Taxis und Mietwagen ist jedoch nach Auffassung des Ministeriums nicht mehr zeitgemäß. Bislang ist es Mietwagen verboten, an Straßen oder Plätzen auf Kundschaft zu warten.

Die Thüringer Verbraucherzentrale sieht in einer Marktliberalisierung sowohl Chancen als auch Risiken. Geschäftsführer Ralph Walther sagte MDR THÜRINGEN, grundsätzlich bringe mehr Wettbewerb die Chance auf geringere Preise und individuellere Angebote. Nachteile könnten ein Tarifwirrwarr, Unübersichtlichkeit und "Schwarze Schafe" sein, die genau das ausnutzen und überhöhte Preise verlangen könnten. Trotz fortschreitender Digitalisierung glaube er aber nicht, dass in fünf Jahren keine Taxis mehr wartend vor dem Bahnhof stehen. Die Unterscheidung zwischen Mietwagen und Taxis verliere spätestens dann ihren Sinn, wenn es "selbstfahrende Autos" gebe, so Walther weiter.

Das Taxi-Gewerbe zählt in Deutschland zum öffentlichen Personennahverkehr und genießt deshalb bisher einen besonderen Schutz gegen Konkurrenten wie Online-Fahrdienst-Vermittler. Dieser Wettbewerbsschutz ist allerdings auch mit einer Reihe von Pflichten verbunden. So müssen Taxis rund um die Uhr verfügbar sein, das ist die sogenannte Betriebspflicht.

In Städten und Landkreisen gibt es dafür behördlich festgelegte Dienstpläne. Damit der öffentliche Verkehr ohne Einschränkungen funktioniert, müssen Taxi-Unternehmer ihre Genehmigungen auch tatsächlich ausüben. Im Zuge der Beförderungspflicht muss jeder Auftrag im jeweiligen Tarifgebiet ausgeführt werden, selbst wenn er wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint, der Taxifahrer also an der einzelnen Strecke nichts verdient. Die Tarifpflicht schließlich regelt, was die Fahrt kostet. Sie soll für Klarheit sorgen und den Preis nachvollziehbar machen.

Der wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministeriums hat in einem Gutachten gefordert, die Beschränkungen im Taxi-Gewerbe weitgehend aufzuheben. So wollen die Gutachter z.B. den festen Taxipreis abschaffen und keinen Unterschied mehr machen zwischen Taxis und Mietwagen. Bisher dürfen nur Taxis Fahrgäste direkt von der Straße mitnehmen, Mietwagen müssen zunächst wieder zu ihrer Betriebsstätte zurückkehren und können erst dann einen neuen Auftrag annehmen. Zudem wollen die Gutachter die Konzessionsbeschränkungen bundesweit aufheben. Zur Begründung heißt es in dem Gutachten, Behörden und Kunden könnten heute durch digitale Anwendungen viel besser überwachen, ob sich Taxifahrer an die Regeln halten. So könnte etwa jeder Fahrgast heute die Ortskunde des Fahrers überprüfen, indem er Navigationsapps verwendet.

Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband widerspricht. Geschäftsführer Thomas Grätz sagte, Taxifahrer seien Dienstleister für Frauen, Kranke und Feierwütige, aber auch für Geschäftsleute. Gerade in dünn besiedelten, ländlichen Regionen seien Taxis oft das einzige öffentliche Verkehrsmittel. Der Thüringer Landesverband der Taxi- und Mietwagenunternehmer sieht durch das Gutachten die Existenz des Taxigewerbes in seiner jetzigen Form bedroht. Geschäftsführer Michael Beer sagte MDR THÜRINGEN, vor allem der soziale Aspekt des Taxi- und Mietwagengewerbes werde nicht berücksichtigt. Die Absicherung der Mobilität auf dem freien Land werde überhaupt nicht beachtet. Zudem kritisiert der Verband mangelnde Kommunikation des Beirats mit den Betroffenen. Die Taxi- und Mietwagenverbände seien bei der Erstellung des Gutachtens in keiner Weise einbezogen worden, so Beer weiter.

Der wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministeriums weist die Vorwürfe zurück. Prof. Dr. Gernot Sieg, Direktor des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Wilhelms-Universität Münster und Mitautor des Gutachtens, sagte MDR THÜRINGEN, der Beirat arbeite auf Basis interner Kompetenz und hole keine externen Gutachten ein. Auch habe es im Vorfeld keine offiziellen Kontakte zu Unternehmensverbänden, Verbraucherverbänden oder Online-Fahrdienstvermittlungen wie Uber gegeben, so Sieg weiter. Der Verbraucherschutz werde durch die im Gutachten vorgeschlagenen Regeln verbessert. Viele Fahrgäste würden dann schon vor Fahrtantritt wissen, wie teuer die Fahrt werde und nicht mehr befürchten müssen, als Ortsunkundige Umwege bezahlen zu müssen.

Das Taxigewerbe als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs reagiert auf den Trend zur Digitalisierung z.B. mit der App "mytaxi". Viele Angebote des US-Mobilitätsriesen Uber sind hierzulande noch illegal. Sollte der deutsche Taxi-Markt jedoch liberalisiert werden, dann könnte Uber mit seinem Geschäftsmodell auch hier punkten. Uber wirbt Privatpersonen an, die dann mit ihren Privatfahrzeugen Fahrgäste, die sich über Uber vermitteln lassen, befördern. Der Kunde bezahlt direkt bei der Vermittlungsplattform, der Fahrer wird in der Regel pro Stunde bezahlt. Die größte Veränderung könnten autonom fahrende Autos sein, mit denen Uber experimentiert und bei denen der Taxifahrer eines Tages überflüssig werden könnte.

Die rechtlichen Regelungen sehen derzeit drei verschiedene Angebotsformen auf dem Markt für "Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen" vor: Taxis, Mietwagen und Mitfahrgelegenheiten. Taxis und Mietwagen unterscheiden sich zurzeit dadurch, dass Taxis eine Beförderungspflicht haben, aber im Preis reguliert sind. Mietwagen können ohne Beförderungspflicht fahren und so ihre Preise selbst gestalten. Sie müssen jedoch nach jeder Fahrt zum sogenannten Betriebssitz zurückkehren und können erst von dort aus den nächsten Auftrag erledigen. Ein weiterer preisbezogener Unterschied ist der, dass Taxifahrten nur dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent unterliegen. Sollten Taxis und Mietwagen gleichgesetzt werden, dann würde der normale Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 Prozent fällig werden. Nach Meinung des Hamburger Taxiverbandes würden Taxifahrten dadurch um 12 Prozent teurer werden.

Der Bundesgerichtshof wird am 18. Mai ein Grundsatzurteil zum Thema "Vermittlung von Mietwagen mit Fahrer über eine App" verkünden.