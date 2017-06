Das Thüringer Landeskriminalamt hat am Freitagmorgen mehrere Wohnungen in Thüringen und Niedersachen durchsucht. Grund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Visier sind demnach 14 Objekte in der Region Meiningen, im Großraum Erfurt und Göttingen, sagte Oberstaatsanwalt Steffen Flieger.