In Thüringen entstehen in den kommenden Jahren neue Parkplätze für Lastwagen. Damit reagiert das Land auf den zunehmenden Lkw-Verkehr im Freistaat. Nach Angaben des Landesamts für Straßenbau gibt es derzeit 2.642 Lkw-Stellflächen. Bis Ende 2018 sollen es 2.755 sein. Weitere sind danach geplant. Hartmut Walther vom Straßenbauamt sagte, die jetzigen Plätze reichten nicht aus. Trotz des Neubaus steige der Bedarf - und ohne Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene nehme die Lkw-Zahl auch weiterhin zu. Wie viele Plätze in Thüringen letztlich aber fehlen, könne das Straßenbauamt nicht sagen.

Nach Beobachtung der Behörde geht es vor allem an der A38 im Norden Thüringens zu Ruhezeiten eng zu. Am Parkplatz Galgenberg-Nord würden deshalb einige neue Stellflächen entstehen. Das dauere allerdings zwei bis drei Jahre. Deshalb würden zunächst am Parkplatz Galgenberg-Süd vorhandene Parkplätze umgebaut. Sieben neue Stellflächen sollen so bis Ende September nutzbar gemacht werden. Im Jahr 2018 werden an der A38 außerdem an den Rastanlagen Kesselberg-Süd und Kesselberg-Nord sowie 2019/2020 bei Leinatal-Nord und Leinatal-Süd die Flächen erweitert. Bereits freigegeben wurde der Parkplatz Leubinger Fürstenhügel an der A71 bei Kölleda. Dort gibt es seit kurzem 88 neue Lkw-Stellplätze. Zurzeit läuft der Ausbau der Anlage als Raststätte.