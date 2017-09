Der Neubau von LKW-Parkplätzen an Autobahnen in Thüringen verläuft schleppend. Aktuell enstehen an den Autobahnen A38 und A4 auf vorhandenen oder komplett neuen Parkanlagen 27 neue Stellplätze für Lastwagen. Weitere 335 seien "in Planung", teilte das Infrastruktur-Ministerium auf eine Kleine Anfrage der CDU im Thüringer Landtag mit. Darunter sind an der A4 mit Pfingsttal und Amselberg westlich von Jena auch zwei komplett neue Rastanlagen. Beim Bau des Jagdbergtunnels war hier der Parkplatz Schorbaer Berges weggefallen. Auf den neuen Anlagen sollen insgesamt 80 LKW-Plätze entstehen. Wann mit dem Bau begonnen wird, muss das Land immer mit dem Bundesverkehrsministerium abstimmen.

Lkw auf einem Autobahnparkplatz - hier in Brandenburg. Bildrechte: dpa