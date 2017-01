Das in Erfurt ansässige Logistikkommando der Bundeswehr unterstützt bei der Verlegung von Kampf- und Transporthubschraubern des Deutschen Heeres nach Mali. Der Lufttransport der insgesamt acht Hubschrauber nach Afrika werde am 27. Januar beginnen, sagte der Sprecher des Logistikkommandos, Oberstleutnant Hartmut Schwarm, MDR THÜRINGEN.

Einer der NH90-Hubschrauber. Bildrechte: IMAGO

Bis zum 2. Februar würden zunächst vier Hubschrauber des Typs NH90 mit Antonow-Frachtflugzeugen der Firma Salis von Leipzig aus nach Mali geflogen. Ende März werde dann voraussichtlich die Verlegung von vier Kampfhubschraubern des Typs "Tiger" auf demselben Wege erfolgen. Die Hubschrauber sollen bei den in Mali im Rahmen des UN-Einsatzes MINUSMA stationierten Bundeswehr-Einheiten eingesetzt werden. Der Bundestag hatte am Donnerstag eine entsprechende Verlängerung und Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes in dem afrikanischen Land beschlossen.