In Thüringen bekommen Frauen nach wie vor deutlich weniger Gehalt als Männer. Nach Angaben des Landesamts für Statistik ist das Lohngefälle in einigen Branchen sogar größer geworden. Im Gastgewerbe bekamen Frauen im dritten Quartal 2016 nur etwa 77 Prozent dessen, was ein Mann in dieser Branche als Bruttomonatslohn erhielt. Drei Jahre zuvor waren es noch etwa 80 Prozent und 2010 mehr als 83 Prozent des Einkommens eines Mannes.

Teilzeit bei Frauen einer der Hauptgründe

Im Gastgewerbe ging die Schere wieder auseinander. Bildrechte: dpa Der Landesarbeitsagentur zufolge ist das Lohngefälle unter anderem darin begründet, dass Frauen häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten. Außerdem seien Frauen weniger in Führungspositionen vertreten, die besser bezahlt sind. Laut Agentur läuft die Angleichung der Gehälter dort schneller, wo Frauen und Männer häufig in sozialversicherungspflichtiger Vollzeit arbeiten. Dort seien die Bruttomonatsgehälter von Frauen in den vergangenen Jahren sogar deutlicher gestiegen als die von Männern.

Neben dem Gastgewerbe hat sich auch in der Thüringer Energiewirtschaft die Einkommensschere wieder vergrößert. Den Statistikern zufolge verdiente eine Frau im dritten Quartal 2016 etwa 81 Prozent dessen, was ihr männlicher Kollege durchschnittlich brutto erhielt. Im dritten Quartal 2013 waren es noch etwa 82 Prozent, im dritten Quartal 2010 fast 83 Prozent. In anderen Wirtschaftszweigen hat sich in den vergangenen Jahren wenig bewegt. In der öffentlichen Verwaltung erhielten Frauen in den Vergleichszeiträumen etwa 92 Prozent dessen, was Männer bekamen.

"Equal Pay Day" am Samstag

Aufgeholt haben Frauen in der Baubranche. Verdienten Frauen im dritten Quartal 2010 nur etwa 70 Prozent dessen, was ein Mann erhielt, so stieg der Wert im gleichen Zeitraum 2013 auf 78 Prozent und 2016 immerhin auf 83 Prozent. Der "Equal Pay Day" soll am Samstag bundesweit auf die noch immer vorhandenen Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen.