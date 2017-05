Luther aufs Maul geschaut: Das MDR "Zitate-Quiz"

Genau 533 Jahre ist es her, dass Martin Luther das Licht der Welt erblickte. Vor fast 500 Jahren veröffentlichte er seine Thesen. Und noch heute ist die Wirkung seines Lebens spürbar - auch in seinen Sprüchen. Zum Reformationsjubiläum möchten wir von Ihnen wissen, wie gut Sie sich mit Zitaten Martin Luthers auskennen. Was hat der Theologieprofessor tatsächlich gesagt? Und welches Zitat stammt nicht von ihm? In unserem Gewinnspiel können Sie bis zum 18. Mai 2017 Ihr Wissen testen.