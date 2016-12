Das Lutherjahr soll auch mehr Besucher aus dem Ausland nach Thüringen locken. Bildrechte: MDR Fernsehen

"Besuchen Sie das Lutherland Thüringen" lautet die Einladungen, die sich auf speziellen Internetseiten in Deutsch und Englisch an potenzielle Besucher richtet. Außerdem gibt es bereits seit dem Sommer eine Luther-App. Darin werden Touren auf den Spuren des Reformators angeboten, die bereits fast 70.000 Mal abgerufen wurden.



Das Land hat seit 2012 rund sechs Millionen Euro in die touristische Infrastruktur und die Vermarktung rund um das Reformationsjubiläum investiert, teilte das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN mit. So wurden zum Beispiel in den Städten Eisenach, Erfurt, Weimar und die Regionen Altenburger Land, Kyffhäuser und Friedrichroda moderne Besucher-Servicestellen eingerichtet und mehrsprachige Beschilderungen angebracht. Mühlhausen hat eine neugestaltete Tourist-Information für den Empfang der Gäste.