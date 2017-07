Das Landgericht Erfurt wies eine Zivilklage gegen den MDR zurück. Bildrechte: IMAGO

Im Urteil der 3. Zivilkammer hieß es: Ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre sei nicht erkennbar. Der Kläger sei nur für einen kleinen Personenkreis erkennbar gewesen und sein Name sei nicht genannt worden. Außerdem hätten die Filmemacher den Mann vor Ausstrahlung des Films um eine Stellungnahme gebeten. Von dieser Möglichkeit habe er aber nicht Gebrauch gemacht.



Die Autoren hätten darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Film um so genannte Verdachtsberichterstattung handele. Die sei gesetzlich zulässig, so das Gericht. Dabei überwiege das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Zudem sei der Film nach einer Entscheidung des Landgerichts Leipzigs und des Sächsischen Oberlandesgerichts Dresden in seiner Ursprungsfassung nicht mehr gezeigt worden. Die Recherchen zu dem 30-Minüter hatten zwei MDR-Journalisten und ihren italienischen Kollegen mehrere Jahre beschäftigt.