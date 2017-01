Zwar funktioniere der Bluff kaum, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums, aber es sei auch keine Lappalie, wenn ein Gerichtsvollzieher mit einem gültigen Vollstreckungstitel in Millionenhöhe vor der Tür stehe. Deshalb können sich betroffene Beamte in der Landespolizeidirektion und beim Oberlandesgericht an zentrale Anlaufstellen wenden. Bisher hätten sich dort fünf Personen gemeldet. In acht Fällen hat die Landesregierung dem Innenministerium zufolge Strafanzeige gestellt infolge von unberechtigten Forderungen gegenüber Landesbediensteten. Außerdem würden die Mitarbeiter verstärkt geschult im Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern.

"Mahnschreiben" eines "Reichsbürgers" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dem Innenministerium zufolge sind insgesamt 183 Zahlungsaufforderungen von "Reichsbürgern" an Landesbedienstete bekannt. Exemplarisch zählte die Polizei 33 Fälle und die Justiz 108 Fälle, darunter auch 14 Einträge im UCC-Register - einem Handelsregister in den USA. Bisher habe es die "Malta-Masche" aber in Thüringen noch nicht in ihrer vollen Ausprägung gegeben.



Die geforderten Geldsummen gehen weit auseinander. Bei der Polizei variiere die Höhe der Forderungen in einem Rahmen von 228,50 Euro bis zu zehn Millionen Euro. Bei den Mitarbeitern der Finanzverwaltung liegen die Forderungen gegen 32 Personen bei rund 25,7 Millionen Euro. Bei den Justizbediensteten handelt es sich um noch höhere Summen: Hier reichten die Forderungen bis zu rund 2,3 Milliarden Euro. Außerdem gibt es laut Innenministerium auch Geldforderungen in US-Dollar bis zu rund 2,7 Milliarden Dollar.