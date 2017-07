Der MDR THÜRINGEN hat erneut seine Spitzenposition in der Radiolandschaft des Freistaats behauptet. Das Programm erreicht pro Stunde nahezu 260.000 Hörer und liegt damit deutlich vor den privaten Radiosendern, ergab die am Dienstag veröffentlichte Media-Analyse. Am Tag schalten 695.000 Personen bundesweit den MDR THÜRINGEN ein, in Thüringen sind es täglich 593.000 Radiohörer.