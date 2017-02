Funkhaus-Direktor Boris Lochthofen: Medienwandel publizistisch begleiten Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Direktor Boris Lochthofen sagte, das Portal solle einen neugierigen Rundumblick auf die sich stetig verändernde Medienwelt werfen und Orientierung erleichtern. Es gehe um die publizistische Begleitung des Medienwandels durch Bewegtbild-, Audio- und Online-Inhalte. "360g" steht dabei für den 360-Grad-Rundblick. Das Portal richtet sich an Erwachsene wie Kinder.



Mit dem Angebot will der MDR den kritischen Blick für Medien schärfen. In unterhaltsamen Video- und Audiobeiträgen werden Medienphänomene und Funktionsweisen erläutert und hinterfragt. Die Nutzer sollen so die Möglichkeit bekommen, kompetent Medien zu analysieren und deren Mechanismen zu verstehen. Video- und Audiobeiträge folgen dafür beispielsweise dem Weg von einer Nachricht zurück zur Quelle. Oder die Redaktion verdeutlicht Generationen-Unterschiede indem sie in der Reihe "Clash of Ages" Oma und Enkel zusammen vor ein Computerspiel setzt.