Die Städte Oberweißbach (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) und Heilbronn (Baden-Württemberg) gedenken am Dienstag der vor zehn Jahren vom "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) umgebrachten Polizistin Michèle Kiesewetter. Die Beamtin ist in ihrem thüringischen Heimatort begraben. Der Bürgermeister von Oberweißbach, Bernhard Schmidt (SPD), sagte, "die Frage, warum Michèle sterben musste, ist bis heute unbeantwortet". Am Todestag am 25. April sollen zum Gedenken Blumen an ihrem Grab niedergelegt werden.

Auch die Stadt Heilbronn erinnert an Kiesewetter. Der Beamtin wurde auf der dortigen Theresienwiese aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Zur Gedenkfeier haben sich die Familien aller zehn Opfer der rechtsextremen Terrorzelle angemeldet. Zudem kommen Abgesandte der NSU-Untersuchungsausschüsse des Bundestages sowie des Landtages in die Stadt am Neckar.

Vermehrt Zweifel an zufälligem Mord

Dorothea Marx Bildrechte: MDR/ Holger John Zehn Jahre nach dem Tod der Polizistin gibt es im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss Zweifel, ob die Beamtin ein Zufallsopfer des NSU-Trios war. Ausschuss-Vorsitzende Dorothea Marx sagte MDR Aktuell, nur um an Polizistenwaffen zu kommen, hätten die Neonazis Mundlos und Böhnhardt nicht bis nach Baden-Württemberg fahren müssen. Der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss prüfe derzeit, ob es doch ein Mordmotiv gebe.



Marx hält es für möglich, dass an der jungen Polizistin ein Exempel statuiert werden sollte. Als Gründe nannte die SPD-Politikerin, dass Kiesewetter über ihre Ermittlungen Berührungspunkte zu Thüringer Neonazis gehabt haben könnte. Zudem sei ihr Onkel in Thüringen als Ermittler im Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt gewesen. Für Marx ist es zudem fraglich, ob im Fall Kiesewetter tatsächlich umfassend ermittelt wurde. Als Beleg führte sie unter anderem nicht beachtete Zeugenaussagen an.



Auch Clemens Binninger (CDU), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, zweifelt, dass Kiesewetter zufällig ermordet wurde. Es spreche vieles dafür, dass die Beamtin gezielt ermordet wurde. "Die Zusammenhänge, Zeitabläufe und andere Details sind so außergewöhnlich, dass ich nicht mehr an Zufall glauben kann."

Graffiti als neuer Hinweis für Pannenserie

Der Schriftzug NSU auf einer Mauer in Heilbronn nach dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter. Bildrechte: dpa Unmittelbar vor der Gedenkfeier für Kiesewetter gibt ein Schriftzug mit den Buchstaben "NSU" weitere Rätsel auf. Die Bundesanwaltschaft prüft seit Montag eine TV-Aufnahme von einem Graffiti auf einer Mauer am Tatort, die zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf Kiesewetter entstanden sein soll. Ein Filmemacher soll den Schriftzug bei der Sichtung von Archivmaterial für eine Fernseh-Dokumentation über Kiesewetter entdeckt haben. Wäre er tatsächlich unmittelbar nach der Bluttat als eine Art Bekenner-Signatur angebracht, wäre das ein weiterer Baustein in der Serie von Pannen rund um die NSU-Verbrechen.



Die aus Oberweißbach stammende Polizistin wurde am 25. April 2007 am Heilbronner Festgelände Theresienwiese aus nächster Nähe mit Kopfschützen umgebracht. Mit einem Kollegen beobachtete sie vom Dienstwagen aus den Festplatz, auf dem das Maifest aufgebaut wurde. Ihr Kollege überlebte die Schüsse in den Kopf, kann sich an die Tat aber nicht mehr erinnern. Bei dem Überfall wurden die beiden Dienstwaffen der Polizisten entwendet. Ende 2011 fanden Ermittler sie im ausgebrannten Wohnmobil bei Eisenach. Dort hatten sich die mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4. November umgebracht. Das Motiv für den Polizistenmord und die Hintergründe der Tat sind bis heute ungeklärt.