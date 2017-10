Studierende: Wieso wird in diesem Artikel der Terminus "Studierende" anstatt "Studenten" genutzt?



Durch den hohen Stellenwert der Gleichberechtigung an Universitäten wurde dieser geschlechterneutrale Begriff in den vergangenen Jahren immer weitreichender eingeführt. So benannten sich zahlreiche "Studentenwerke" in "Studierendenwerke" um. Um auch in diesem Artikel hervorzuheben, dass die Mietpreisdebatte selbstverständlich sämtliche Geschlechter betrifft, wurde der Begriff "Studierende" verwendet.