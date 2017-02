182 Thüringer Milchbauern haben Beihilfen aus einem aktuellen EU-Sonderprogramm beantragt. Dabei werden Prämien ausgelobt, wenn Erzeuger in den Monaten Februar, März und April nicht mehr Milch produzieren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Erfurt wurden Subventionen in Höhe von 4,8 Millionen Euro beantragt. Das Ministerium schließt aus dem Zuspruch, dass die Branche derzeit trotz des wieder gestiegenen Milchpreises kein Interesse daran hat, mehr Milch zu produzieren.

Melkkarussell in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schloßvippach im Kreis Sömmerda. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter-Kallwitz