Die Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) von Weimar bis Gößnitz wird durchgängig elektrifiziert. Das Bundesverkehrsministerium hat die Investition in den sogenannten vordringlichen Bedarf eingestuft. Das teilte die Behörde am Freitag in einem Brief an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow mit. Damit können nun die Planungen aufgenommen werden.