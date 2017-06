Nach dem tödlichen Familiendrama in Altenfeld soll es am Sonntag eine Andacht geben. Die evangelische Kirche möchte damit den Menschen im Ort Halt und einen Raum zur Besinnung geben. "Die Betroffenheit ist groß", sagte Pfarrer Fred Klemm am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der schrecklichen Tat kochten bei vielen Menschen die Gefühle hoch und sie suchten händeringend nach einer Erklärung.