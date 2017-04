Landesgartenschau in Apolda eröffnet

In Apolda ist am Sonnabendvormittag die Thüringer Landesgartenschau eröffnet worden. Insgesamt 3.360 Besucher kamen am Eröffnungstag. Unter dem Motto "Blütezeit Apolda" präsentiert sich die Stadt mit einem 13 Hektar großen, neu gestalteten Parkgelände in der Herressener Promenade. Nach Pößneck, Nordhausen und Schmalkalden ist Apolda die vierte Stadt, die eine Landesgartenschau ausrichtet.