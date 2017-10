Dennoch werde sich das Kunsthaus nicht vor kleineren und vielleicht etwas schwierigeren Ausstellungen verschließen, so Giese. Fürs kommende Jahr sind bereits neue spektakuläre Ausstellungen geplant. Gezeigt werden unter anderem Bilder von Andy Warhol. Nur ein einziges Mal seien die bislang in Deutschland ausgestellt worden - das war in Rosenheim. Jetzt hängen sie in New York, danach Apolda. Die Kuratoren schätzten das Haus, die vielen kleinen Räume, die Atmosphäre, so Giese. Über die Jahre hinweg hat sich der Kunsthausverein ein Netzwerk an Leihgebern und Künstlern aufgebaut. Nur so sei es möglich, derart gefragte Werke zu zeigen. Auch Miró wird 2018 in Apolda zu sehen sein.