Mit dem 5. Weltglockengeläut ist am Sonnabend an die Glockengießer-Tradition in Apolda erinnert worden. In vier Himmelsrichtungen und auf der ganzen Welt haben dafür Glocken geläutet, die einst in Apolda gegossen wurden - unter anderem in Indien, Thailand und Norwegen. Das Glockengeläut wurde auf der Landesgartenschau in Apolda übertragen, wo bis zu 1.000 Zuschauer das Spektakel verfolgten. Weltweit läuten noch etwa 40.000 Glocken, die in Apolda gegossen wurden.

Bilder und Töne des Glockenläutens wurden auf der Landesagartenschau in Apolda live übertragen. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner