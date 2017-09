Wegen der Panne eines ICE in Thüringen ist die Schnellfahrstrecke zwischen Leipzig/Halle und Erfurt in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn war ein Schnellzug am Sonnabendmittag bei Buttstädt im Weimarer Land liegengeblieben. Ein Stromabnehmer sei nicht mehr funktionstüchtig.

Der Pannen-ICE bei Buttstädt im Weimarer Land. Bildrechte: MDR/Mirjam Winzer