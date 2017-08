Der Ilmtal-Radweg zählt weiter zu den Vorzeige-Radwegen Thüringens. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) verlieh dem Radweg am Freitag erneut das Zertifikat "Qualitätsradweg mit vier Sternen". Das Gütesiegel sei international verbreitet und die Standards seien sehr hoch, hieß es. Getestet würden unter anderem Sicherheit, Wegweiser und Service. Der Ilmtal-Radweg ist die einzige Sternroute der Region. Laut ADAC zeigt das, dass noch mehr Investitionen in die Radwege-Infrastruktur in Thüringen nötig sind, um Radtouristen anzuziehen.

Kinder auf dem Ilmtal-Radweg - mit Zertifikat Bildrechte: MDR/Conny Mauroner