Am Ufer des Friedensteiches im hinteren Teil des Parks steht diese Dame mit Dobermann. Die Künstlerin Carolin Okon hat die drei Meter hohe und 500 Kilogramm schwere Stahl-Skulptur erschaffen. Die modisch gekleidete Dame erinnert an das Strick- und Textilhandwerk der Stadt. Ihr treue Begleiter - ein Dobermann - wurde einst in Apolda gezüchtet. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft