Apolda Rechtsextreme zetteln Schlägerei in Asylbewerberheim an

In einem Asylbewerberheim in Apolda hat es am Sonntagabend eine Auseinandersetzung mit deutschen Eindringlingen gegeben. Drei angetrunkene Männer waren laut Polizei gegen 18:30 Uhr in die Unterkunft für minderjährige Asylbewerber eingedrungen. Die Angreifer stammen den Angaben zufolge aus Eisenberg. Zwei von ihnen seien bekannte Rechtsradikale, sagte eine Polizeisprecherin.