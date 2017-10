Unfall auf A4 Zwei Schwerverletzte nach Überschlag mit Luxus-Sportwagen

Auf regennasser Autobahn hat ein Mann im Weimarer Land die Kontrolle über seinen Luxus-Sportwagen verloren. Das Auto des 23 Jahre alten Fahrers überschlug sich mehrfach, durchbrach eine Leitplanke und stürzte einen Hang hinunter. Erst auf einem Waldweg in der Nähe von Mellingen kam der Wagen zum Stehen, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte.