Erfurter Stadionstreit Diskussion um Fördermittel-Rückgabe

Der Arena-Komplex von oben Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Er schlug vor, 16 Millionen Euro Fördergelder an den Bund zurückzahlen. Damit könne sich der Stadionbetreiber von den Auflagen lösen, die der Bund an die Fördergelder geknüpft habe. Die Erfurter Arena-Betreibergesellschaft wäre dann in den Verhandlungen mit Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt über die Stadionmiete freier als bisher, argumentiert Mohring. Den Großteil der Kosten für die Erfurter Arena habe das Land ohnehin schon übernommen.



Die Linke im Thüringer Landtag bezeichnete die Aussagen Mohrings als "finanzpolitischen Unsinn". Knut Korschewsky, sportpolitischer Sprecher der Fraktion, sagte, der Veranstaltungsplan der Arena für das Jahr 2017 sei schon mit ca. 150 Prozent übererfüllt. Er sehe keinen Grund, 16 Millionen Euro Bundesmittel vollkommen grundlos zurückzugeben und den Landeshaushalt um diesen Betrag zu schröpfen.