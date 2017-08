Ilm-Kreis Erneut Auerhühner ausgewildert

Das Auerhuhn kehrt in die Wälder Thüringens zurück. Wie die Landesforstanstalt Thüringenforst am Mittwoch mitteilte, steigt die Zahl der seltenen Vögel seit anderthalb Jahren wieder an. Erstmals hätten sich ausgewilderte Tiere im Thüringer Wald fortgepflanzt.

Jedes Jahr werden Auerhühner in Thüringen freigelassen. Bildrechte: MDR/ Jürgen Kolarzik

Thüringenforst möchte nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2023 wieder eine stabile Auerhuhn-Population von etwa 100 Tieren etablieren. Dazu werden seit einigen Jahren Jungtiere in der Zuchtstation aufgezogen, um sie dann in die Freiheit zu entlassen. Außerdem wurden im Frühjahr neun schwedische Auerhennen in Thüringen ausgewildert. Sie gelten als robuster und sollen helfen, die genetische Vielfalt der bedrohten Art zu vergrößern. Am Mittwoch wurden drei weitere Auerhühner und ein Hahn ausgewildert.



Im Rahmen des Schutzprogramms wurden seit 2012 insgesamt rund 300 Tiere ausgewildert. Die meisten fielen natürlichen Feinden, wie Fuchs, Marder, Wildschwein und auch Habicht, zum Opfer. Zurzeit wird die Population auf etwa 35 Tiere geschätzt. Mehrfach konnten laut Thüringenforst bereits Wildbruten nachgewiesen werden.



Die Vögel standen 2010 kurz vor dem Aussterben in Thüringen. Seitdem werden Wildfänge aus Schweden und Aufzuchten in Naturschutzgebieten im Land ausgesetzt. Nach Einschätzung von Experten dürfte sich die Ausgangspopulation, die vor anderthalb Jahren ausgesetzt wurde, mittlerweile verdreifacht haben. Seit 2010 kostet es pro Jahr rund 200.000 Euro, um die Artenvielfalt auf diese Weise zu erhalten.