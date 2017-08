Die Bäckereikette Frischback mit Sitz in Arnstadt und mehr als 800 Mitarbeitern ist zahlungsunfähig. Geschäftsführer Alfred Heyl teilte am Freitag mit, das Unternehmen habe beim Amtsgericht Erfurt Insolvenzantrag gestellt. Der Antrag umfasse auch die Arnstädter Landbrotbäckerei und die Backspezialitäten GmbH. Beantragt worden sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Dabei bleibt die Geschäftsführung im Amt, um das betroffene Unternehmen selbst zu sanieren. Das Amtsgericht hat dieser Eigensanierung laut Frischback zugestimmt. Zum Sachwalter - dem Pendant zum Insolvenzverwalter im konventionellen Insolvenzverfahren - wurde der Erfurter Rechtsanwalt Rolf Rombach bestimmt.

Heyl erklärte, Frischback habe in den vergangenen Jahren Millionen in die Produktion und in eine neue Optik der Filialen investiert. Der notwendige Kapitaldienst und gestiegene Lohnkosten unter anderem durch den Mindestlohn hätten zu einem finanziellen Engpass geführt. Der Geschäftsführer versicherte, die Löhne und Gehälter der Beschäftigten seien gesichert. Sie würden auf Betriebsversammlungen informiert. Die Filialen blieben geöffnet. Frischback betreibt nach eigenen Angaben 130 Filialen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Osthessen und Nordbayern. Produktionsstandorte sind Arnstadt und Schmalkalden.