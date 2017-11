Kritik an Personalplänen Solarworld will in Arnstadt Leiharbeiter einstellen

Ein halbes Jahr ist es her, dass der Photovoltaik-Hersteller Solarworld AG Insolvenz anmelden musste. Monatelang wurde um eine Rettung des Unternehmens gerungen. Im August gab es dann einen Neustart mit dem alten Chef Frank Asbeck. Verbunden damit war ein drastischer Personalabbau.

Das Solarworld-Werk in Arnstadt Bildrechte: dpa Allein am Standort Arnstadt verloren 500 der 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Sie wurden in einer Transfergesellschaft untergebracht. Von dort aus sollen sie wieder in Jobs vermittelt werden - auch bei der neuen Solarworld Industries GmbH. Deren Geschäftsführung hatte im August dem Arnstädter Betriebsrat eine entsprechende Zusage gemacht. Schriftlich wurde erklärt:

Hiermit möchten wir Ihnen bestätigen, dass die NewCo sich verpflichten wird, bei weiterem Personalbedarf sich vornehmlich aus der Transfergesellschaft zu bedienen. Dies gilt für die Laufzeit der Transfergesellschaft.



Wir verpflichten uns ferner die Mitarbeiter, die wir aus der Transfergesellschaft übernehmen zu deren aktuellen Konditionen bei der Solarworld Industries Thüringen, in der NewCo einzustellen.

Tatsächlich wurden dann im September in den Solarworld-Werken Arnstadt und Freiberg 77 Mitarbeiter eingestellt, die zuvor noch in der Transfergesellschaft untergekommen waren. Inzwischen plant das Unternehmen aber, auch auf Zeitarbeit zu setzen.

Einsatz von Leiharbeitern vorbereitet

Nach Angaben von Kirsten Joachim Breuer von der IG Metall in Erfurt verdichten sich die Anzeichen, dass Solarworld in Arnstadt Leiharbeiter einstellen will. Auf dem Gelände stehe seit zwei Wochen der Dienstwagen der Leiharbeitsfirma Trenkwalder. Zudem sei Schutzkleidung für Leiharbeiter angeschafft worden, berichtet Breuer. Der Gewerkschafter spricht daher von einem Skandal. "Ich verlange, dass Solarworld zu seinem Wort steht und die Leute aus der Transfergesellschaft zurückholt."

Laut IG Metall steht auf dem Werksgelände ein Auto einer Leiharbeitsfirma gesehen worden Bildrechte: dpa Laut Breuer betreibt das Unternehmen hier Lohndumping. Ein Leiharbeiter verdiene pro Monat rund 800 Euro weniger als ein fest angestellter Beschäftigter. Wie viele Leiharbeiter genau Solarworld in Arnstadt einstellen will, ist noch offen. Breuer liegen aber Informationen aus einer Betriebsversammlung im Solarworld-Werk Freiberg vor. Dort sei die Zahl 75 genannt worden, so Breuer. Am Standort Arnstadt sind zurzeit knapp 200 Menschen beschäftigt. Etwa 275 ehemalige Mitarbeiter sind noch in der Transfergesellschaft und warten auf eine neue Anstellung.

Unternehmen spricht von Ergänzungen