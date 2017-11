Ein Großaufgebot der Polizei sucht gegenwärtig im Raum Triptis nach dem Autoräuber von Elgersburg. Nach Angaben eines Sprechers wurden Einheiten von Bereitschaftspolizei, der umliegenden Landespolizeiinspektionen sowie der Polizei Gotha zusammengezogen. Am Montagmorgen hatte ein bislang unbekannter Täter zwischen Elgersburg und Geraberg mit einer Waffe einen Autofahrer zur Herausgabe seines Wagens gezwungen. Dann fuhr er in unbekannte Richtung davon. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen 2016 gebauten VW Passat Kombi in schwarz. Zuvor hatte der Mann an derselben Stelle mit seinem Suzuki einen Unfall gebaut.

Straße des Tatorts. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Laut Polizei beging der Autoräuber am Mittwochmorgen in Triptis offenbar einen Diebstahl. Gegen 7:10 Uhr soll er in einem Supermarkt Tabakwaren gestohlen haben und dann mit einem Wagen geflüchtet sein. Dabei handelt es sich um den gestohlenen schwarzen VW Passat mit dem Kennzeichen SOK-KG 624. Die Nummernschilder sind aktuell als gestohlen gemeldet und wurden in der Nacht zum Dienstag von einem in Triptis abgestellten Auto abmontiert. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gesuchten Autoräuber von Elgersburg handelt.



Nach Polizeiangaben ist der Tatverdächtige circa 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, besaß eine gepflegte Erscheinung und trug einen blauen Anorak sowie eine Tarnhose. Eine Großfahndung der Polizei in Ostthüringen war am Dienstag war bereits ergebnislos geblieben. Zahlreiche Polizisten und ein Polizeihubschrauber hatten seit den Morgenstunden im Raum Triptis nach dem Räuber gesucht.