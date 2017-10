Im Arnstädter Orteil Espenfeld sind Nutztiere gerissen worden. Laut Ortsteilbürgermeister Rüdiger Carnarius handeln es sich um ein Schaf und eine Ziege, die auf einer Weide tot aufgefunden wurden. Im Verdacht steht die Wölfin mit ihren Welpen, die auf dem nahegelegenen Truppenübungsplatz Ohrdruf im Kreis Gotha ihr Revier haben. Die Wölfin war in den vergangenen Wochen schon mehrfach in Koppeln eingedrungen und hat dort Schafe totgebissen.

Die seit 2014 in Thüringen lebende Wölfin hat in diesem Jahr nach einer Paarung mit einem Hund sechs Wolfs-Mischlinge zur Welt gebracht. Gegen Jahresende werden die Jungen nach Ansicht der Experten auf die Suche nach eigenen Revieren gehen. Das Thüringer Umweltministerium plädiert dafür, die Hybriden genannten Jungen zu töten. Zur Begründung führt die Behörde an, Berichte aus anderen Ländern ließen vermuten, dass solche Wolfs-Hybriden aggressiver sein könnten. Das Risiko für Menschen in den umliegenden Ortschaften sei zu hoch.