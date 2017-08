Im Arnstädter Werk des insolventen Konzerns Solarworld hat es Montag eine wichtige Betriebsversammlung gegeben. Nach Angaben von Insolvenzverwaltung und IG Metall ging es um die Grundzüge eines Sozialplanes für die knapp 700 Beschäftigten. Bis zu 500 von ihnen sollen ein Übernahmeangebot in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft erhalten. Laut IG Metall will eine Investorengruppe, an der der Solarworld-Gründer Frank Asbeck beteiligt ist, etwa 180 Arbeitsplätze in dem Werk erhalten.