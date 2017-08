Frank Asbeck Bildrechte: MDR/Birgit Schindler

Den Angaben zufolge wird SolarWorld Industries wesentliche Teile der Solarzellen- und Modulproduktion übernehmen und sich um den Vertrieb kümmern. Dem neuen Eigentümer würden fast alle Anlagen, Vorräte und noch ausstehende Forderungen übertragen. Außerdem erhält er Anteile an den Auslandsgesellschaften des Solarkonzerns. Ein Großteil des Kaufpreises bestehe in der Ablösung der Schulden von Solarworld. Aktionäre der bisherigen Solarworld AG hätten keine Aussicht, an den Erlösen des Verkaufs oder am restlichen Vermögen beteiligt zu werden, teilte der Konzern am Dienstag mit.



In den vergangenen Tagen erhielten auch die Beschäftigten in den beiden Werken Klarheit über deren Zukunft. Demnach werden in Arnstadt von derzeit noch 700 Mitarbeitern 180 weiterbeschäftigt. Der Rest soll ein Übernahmeangebot in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft erhalten. Die geplante Transfergesellschaft soll bis Ende Februar bestehen - die ehemaligen Mitarbeiter erhalten dort 80 Prozent ihres bisherigen Lohns. In Freiberg behalten 283 von 1.000 Angestellten ihre Jobs. Die Zentrale von Solarworld befindet sich in Bonn.