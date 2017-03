Von der Schmuddelecke zur Flaniermeile Bad Salzungen will das Bahnhofareal aufwerten

Am Gebäude bröselt es, viel erinnert an DDR-Zeiten: Der Bahnhof in Bad Salzungen hat seine besten Tage hinter sich. Die Stadt will das gesamte Areal nun neu gestalten. Das geht dank einer hohen Förderung von Land und EU.