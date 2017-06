Überfall auf Kirmesgesellschaft Ballstädt-Angreifer gehen in Revision

Der rechtsextreme Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt (Landkreis Gotha) beschäftigt weiter die Justiz. Wie ein Sprecher des Landgerichts Erfurt am Donnerstag mitteilte, haben alle Verurteilten Revision eingelegt. Somit wird nun der Bundesgerichtshof prüfen, ob das Urteil fehlerhaft ist. Neue Beweise werden nicht erhoben.

Die Richter am Landgericht hatten in der Vorwoche gegen zehn Täter lange Haftstrafen zwischen zwei Jahren und zwei Monaten bis hin zu drei Jahren und sechs Monaten verhängt. Ein weiterer Angeklagter erhielt eine Bewährungsstrafe, vier Angeklagte wurden freigesprochen. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sie beim Angriff auf eine Kirmesgesellschaft im Februar 2014 zehn Menschen schwer verletzt hatten, als sie das Gemeindezentrum in Ballstädt stürmten.



Die Verurteilten werden der rechten Szene zugeordnet. Vielen von ihnen hatten ihre Gesinnung vor Gericht offen zur Schau gestellt, etwa indem sie szenetypische Kleidung trugen. Der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel nannte den Überfall ein "herausragendes Ereignis, das über das bisher Erlebte weit hinausging". Es habe sich dabei um eine "ungemein brutale feige Tat" gehandelt, die bar jeden Anlasses geplant und durchgeführt worden sei. Die Nebenklage bezeichnete die Urteile als angemessen.