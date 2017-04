Die Bahnstrecke zwischen Gotha und Eisenach ist am Wochenende wegen Bauarbeiten gesperrt. Von Freitagabend, 23:30 Uhr, bis Montagmorgen, 03:00 Uhr, fahren nach Angaben der Deutschen Bahn keine Züge. Stattdessen pendeln am Wochenende Busse zwischen den beiden Städten.

Die Fahrt von Eisenach nach Erfurt - und umgekehrt - dauert deshalb etwa 40 Minuten länger: Statt einer knappen Stunde sollten Fahrgäste gut eineinhalb Stunden einplanen. In Gotha muss jeweils umgestiegen werden. Auch die Abfahrtszeiten verschieben sich: Aus Richtung Eisenach kommend fahren die Busse früher ab als sonst die Züge. Bei den Regionalbahnen, die in Erfurt starten, verschieben sich alle Abfahrtszeiten nach hinten. Genaue Hinweise dazu sind auf den Internetseiten des Bahnbetreibers Abellio zu finden.

Im Bahnhof Fröttstädt lässt die Deutsche Bahn am Wochenende einen alten Fußgängertunnel abbrechen und verfüllen. In Schönau entsteht eine Unterführung, daher werden Behelfsbrücken errichtet. An den Bahnhöfen der Strecke lässt das Unternehmen zudem sechs neue Weichen einbauen. Die Bauarbeiten laufen laut Bahn rund um die Uhr. Das Unternehmen bittet deshalb Anwohner wegen des Lärms um Verständnis. Nach dem Wochenende gehen die Bauarbeiten bei eingleisigem Zugetrieb weiter.