Vielbefahrene Strecke B84 in Behringen wegen Bauarbeiten monatelang gesperrt

Die vielbefahrene Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Bad Langensalza ist von Dienstag an in Behringen gesperrt. Grund sind Kanal- und Straßenbauarbeiten in dem Ort im Wartburgkreis, die bis Mitte Oktober dauern. Schwere Lastwagen müssen wegen der Sperrung einen Umweg über Gotha nehmen: Für sie verdoppelt sich die Strecke von Eisenach nach Bad Langensalza auf knapp 64 Kilometer. Autofahrer werden in Behringen über andere Straßen umgeleitet, die durch Wohngebiete und an einem Kindergarten vorbei führen.