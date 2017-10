Neues Kita-Gesetz Stufenweise zur besseren Betreuung

Nach dem Willen der Koalition sollen in Zukunft auch Tagesmütter, die Kleinkinder betreuen, finanziell unterstützt werden. Sie sollen beispielsweise von den Kommunen Geld für Sachkosten erhalten, zum Beispiel für neue Spielgeräte oder Kinderwagen. Dafür will das Land eine Investitionspauschale zahlen. Mit dem Schritt kommt die Landesregierung einer Forderung der Tagesmütter nach, die bei einer Anhörung mehr Geld für die Betreuung gefordert hatten.



SPD-Bildungsexpertin Birgit Pelke sagte, dass auch Anregungen des Gemeinde- und Städtebundes und des Landkreistags berücksichtigt worden seien. So solle das beitragsfreie Kita-Jahr zwölf Monate vor dem Schuleintritt beginnen. Dadurch werde das Problem des zum 1. August endenden Kita-Jahres und der wechselnden Termine für die Sommerferien gelöst, so Pelke. Für Kinder, die aus medizinischen Gründen erst ein Jahr später eingeschult werden können, soll das Land die Kosten für das zusätzliche Jahr im Kindergarten übernehmen.