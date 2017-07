In ein Stellwerk der Deutschen Bahn in Gotha ist in der Nacht zum Montag ein Blitz eingeschlagen. Wie die Bahn bei Twitter mitteilte, wurde der Zugverkehr auf der Strecke Erfurt-Eisenach zunächst unterbrochen. Züge seien umgeleitet. worden. Kurz nach 7 Uhr twitterte die Bahn, die Strecke könne wieder befahren werden. Reisende müssten mit Verspätungen von bis zu 60 Minuten rechnen. Die Strecke wird von Fernzügen unter anderem auf der Verbindung Frankfurt-Dresden sowie von Regionalzügen von Abellio, von DB Regio und der Erfurter Bahn befahren.

Ein Zug der Erfurter Bahn im Bahnhof Gotha. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher