Eine brutale Schlägerei nach einem Boxkampf in der Erfurter Messehalle hat nun strafrechtliche Folgen. Das Thüringer Landeskriminalamt teilte mit, dass die Abteilung "Organisierte Kriminalität" den Fall übernommen habe. Äußern wollte sich das LKA bisher nicht zu Ermittlungen. Aber die Spur könnte ins Umfeld der armenischen Mafia in Erfurt führen.

Erst boxten Abraham (links) gegen Krasniqi, im Anschluss ging es neben dem Ring weiter. Bildrechte: PHOTOWENDE/Bernd Wende

Nach MDR THÜRINGEN-Information sollen mutmaßliche Mitglieder der armenischen Mafia in Erfurt in die Prügelei verwickelt sein. Darunter sind auch welche, die bereits wegen der Erfurter Mafia-Schießerei im Sommer 2014 vor Gericht gestanden hatten. An der Schlägerei beteiligt war ein anderer armenischer Boxer: Karo Murat aus Berlin. Er war Zuschauer beim Boxkampf. Er wurde im Gesicht verletzt, musste genäht werden.



Warum die anderen Armenier auf Murat eingeschlagen haben, ist unklar. In Erfurt sind seit knapp 10 Jahren mindestens zwei armenische Mafiaclans aktiv. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen sollen sie unter anderem im Drogen- und Falschgeldhandel aktiv sein. Insgesamt sollen zehn Männer an der Prügelei beteiligt gewesen sein. Zu der Schlägerei kam es Sonnabendnacht unmittelbar nach dem Boxkampf zwischen Arthur Abraham und Robert Krasniqi.